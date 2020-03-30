Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
12В Нидерландах уничтожают тысячи цветов
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
01:47 (мск), источник: Ведомости

США сворачивают военную активность за рубежом из-за коронавируса

Влияние эпидемии будет временным, но значительным, считает эксперт.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано718 685 +59 318
Скончалось33 881 +3 406
Выздоровело149 076 +9 772
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:05 MSK, 30.03
Источник: AP 2020

США продолжают сворачивать свои базы в Ираке и вывозить оттуда военнослужащих вслед за Францией, которая сделала это еще на прошлой неделе. 29 марта возглавляемая США международная коалиция в Ираке объявила о передаче иракской армии военной авиабазы, расположенной в провинции Киркук на севере страны. 26 марта иностранный контингент эвакуировался с базы Эль-Кияра, находящейся под иракским городом Мосул. При этом представитель коалиции полковник Винсент Паркер, как сообщил 29 марта ТАСС со ссылкой на иракское издание Al Yaum, подчеркнул, что американские войска уходят, потому что достигли успехов в борьбе с ИГИЛ (запрещено в России), а не из-за эпидемии коронавируса или атак проиранских группировок на их базы.

О том, что силы международной коалиции остановили операции на иракской территории и готовятся к эвакуации своих войск из страны, комитет по обороне и безопасности парламента Ирака проинформировал еще в феврале.
Читайте также
Власти США призвали жителей трех штатов воздержаться от поездок

Между тем, срочно менять планы американским военным приходится не только на Ближнем Востоке. 27 марта американский авианосец «Теодор Рузвельт» вернулся на базу в Тихоокеанком Гуаме из-за того, что 25 моряков заболели коронавирусной инфекцией, а 28 марта стало известно о болезни двух моряков другого американского авианосца — «Рональд Рейган» — на базе в Японии. Общее количество заболевших военнослужащих США к 27 марта, по сообщению Пентагона, достигло 355 человек.

Воздействие эпидемии на зарубежную активность вооруженных сил США является значительным, считает Майкл Кофман из вашингтонского Center for Naval Analyses. Министр обороны Марк Экспер распорядился на 60 дней заморозить передвижения войск за границу, ряд учений и их компонентов был отменен, в том числе серьезные изменения произошли в отношении масштабов учений Defender 2020 в Европе (крупнейших за последние десятилетия в этом регионе. — «Ведомости»), продолжает эксперт.

Он полагает, что влияние на учения и операции вооруженных сил США за рубежом в этом году будет временным, но значительным.
Новость
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет

Несмотря на пандемию, в Польше остаются две американские бригады: одна — развернутая ранее и постоянно ротируемая, вторая — в рамках учений Defender 2020, говорит источник, близкий к Минобороны России. Однако, по его словам, ряд подразделений, которые должны были обеспечивать эти учения, действительно вернулись в США. Что касается российских зарубежных военных баз, то их из Сирии, а тем более из Таджикистана, Армении, Абхазии и Южной Осетии никто выводить не собирается, продолжает он. При этом в той же Сирии и Таджикистане прекращены контакты не только с местным населением, но и почти все контакты с военными, количество командировок сокращено до минимума, а все, кто прибывает оттуда в Россию — вне зависимости от срока пребывания, — проходят тесты на коронавирус, говорит собеседник «Ведомостей».

Алексей Никольский

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Во время загрузки произошла ошибка.
 Правительство признало смартфоны товаром первой необходимости
Государство может потерять контроль над «Роснефтью»
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 29 марта
В Москве и Подмосковье с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции
Пандемия коронавируса: в мире больше 600 тыс. заболевших, Ухань ослабляет карантин
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
В Москве и Подмосковье вводят режим всеобщей самоизоляции
В Подмосковье не вводится комендантский час
Медведев призвал россиян не паниковать
Коронавирус COVID-19: главные события 29 марта
Число погибших от коронавируса в России выросло до 9
Умер писатель Юрий Бондарев
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов Что будет дальше?
Горячие темы на Авто
УррА, пятница! 223
Как легко быть добрым за счет других. 202
Кстати, про карантин 167
Гречка 157
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Новости партнеров
Лев Лещенко задыхается в главной коронавирусной клинике
Вылечившаяся от коронавируса россиянка назвала таблетки, которые ее спасли
Как Пугачева спасает семью от коронавируса: звезда вывезла всех из дома
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Популярные темы на «Детях»
Некоторые любят погорячее 441
А вы выходите гулять(в основном, конечно, Москва интересна и там, где растет статистика)? 321
Тотальная самоизоляция в Москве. 314
про животных - важная рекомендация 273
Леди
Оксана Самойлова подогрела слухи о разводе с Джиганом Модель сообщила, отношения разрушились.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь