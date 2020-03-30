01:47 (мск), источник: Ведомости
США сворачивают военную активность за рубежом из-за коронавируса
Влияние эпидемии будет временным, но значительным, считает эксперт.
США продолжают сворачивать свои базы в Ираке и вывозить оттуда военнослужащих вслед за Францией, которая сделала это еще на прошлой неделе. 29 марта возглавляемая США международная коалиция в Ираке объявила о передаче иракской армии военной авиабазы, расположенной в провинции Киркук на севере страны. 26 марта иностранный контингент эвакуировался с базы
Между тем, срочно менять планы американским военным приходится не только на Ближнем Востоке. 27 марта американский авианосец «Теодор Рузвельт» вернулся на базу в Тихоокеанком Гуаме
Воздействие эпидемии на зарубежную активность вооруженных сил США является значительным, считает Майкл Кофман из вашингтонского Center for Naval Analyses. Министр обороны Марк Экспер распорядился на 60 дней заморозить передвижения войск за границу, ряд учений и их компонентов был отменен, в том числе серьезные изменения произошли в отношении масштабов учений Defender 2020 в Европе (крупнейших за последние десятилетия в этом регионе. — «Ведомости»), продолжает эксперт.
Несмотря на пандемию, в Польше остаются две американские бригады: одна — развернутая ранее и постоянно ротируемая, вторая — в рамках учений Defender 2020, говорит источник, близкий к Минобороны России. Однако, по его словам, ряд подразделений, которые должны были обеспечивать эти учения, действительно вернулись в США. Что касается российских зарубежных военных баз, то их из Сирии, а тем более из Таджикистана, Армении, Абхазии и Южной Осетии никто выводить не собирается, продолжает он. При этом в той же Сирии и Таджикистане прекращены контакты не только с местным населением, но и почти все контакты с военными, количество командировок сокращено до минимума, а все, кто прибывает оттуда в Россию — вне зависимости от срока пребывания, — проходят тесты на коронавирус, говорит собеседник «Ведомостей».
Алексей Никольский