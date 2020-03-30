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05:59 (мск), источник: РИА Новости

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек — это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано722 289 +57 681
Скончалось33 984 +3 138
Выздоровело151 901 +11 745
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:41 MSK, 30.03
Источник: AP 2020

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100−200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали», — сказал Трамп, напомнив, что по некоторым прогнозам количество смертей могло достичь 2,2 миллиона человек.

Глава Белого дома сообщил, что ожидает пик смертности от коронавируса в США в течение двух недель, а восстановление страны после пандемии, по его мнению, начнется с 1 июня.
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Трамп также распорядился продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

США являются лидером по числу заболевших — там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:41 MSK, 30.03
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