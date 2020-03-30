Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100−200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали», — сказал Трамп, напомнив, что по некоторым прогнозам количество смертей могло достичь 2,2 миллиона человек.
Трамп также распорядился продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.
США являются лидером по числу заболевших — там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.