Трамп продлит действие ограничений из-за коронавируса до конца апреля

По его словам, действие «руководящих принципов» (документ, предусматривающие ограничения), власти США продлят до конца апреля во вторник, 31 марта. «Мы завершим работу над этими планами и предоставим резюме наших выводов, подтверждающих данные и стратегию американскому народу», — сказал Трамп.
Он добавил, что согласно прогнозам, пик смертности от коронавируса наступит черед две недели.
«Чем четче мы будем следовать рекомендациям врачей — тем быстрее этот кошмар закончится», — призвал президент.
«Нет ничего хуже, чем объявить о победе до того, как она будет одержана», — сказал Трамп. Он считает, что ситуация в стране с заболеваемостью может улучшиться к 1 июня. Ранее жителям США рекомендовали по возможности работать из дома, отменить запланированные поездки, избегать походов в бары и рестораны, места скопления людей. Их действие было рассчитано до 30 марта.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 139 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,4 тыс. человек. По данным Всемирной организации здравоохранения пандемия COVID-19 охватила 160 стран. Заразились более 620 тыс. человек, умерли — более 30 тыс.