Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Инженер с помощью лампы показал, как распространяется вирусОчень наглядная демонстрация
Фоторепортажи
16Опубликованы изображения SARS-CoV-2
16Умерла Инна Макарова
05:52 (мск), источник: Ведомости

Трамп продлит действие ограничений из-за коронавируса до конца апреля

Президент США Дональд Трамп продлит действие ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано722 289 +57 681
Скончалось33 984 +3 138
Выздоровело151 901 +11 745
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:41 MSK, 30.03
Источник: AP 2020

По его словам, действие «руководящих принципов» (документ, предусматривающие ограничения), власти США продлят до конца апреля во вторник, 31 марта. «Мы завершим работу над этими планами и предоставим резюме наших выводов, подтверждающих данные и стратегию американскому народу», — сказал Трамп.

Он добавил, что согласно прогнозам, пик смертности от коронавируса наступит черед две недели.
Что полезно знать
Если сидишь дома

«Чем четче мы будем следовать рекомендациям врачей — тем быстрее этот кошмар закончится», — призвал президент.

«Нет ничего хуже, чем объявить о победе до того, как она будет одержана», — сказал Трамп. Он считает, что ситуация в стране с заболеваемостью может улучшиться к 1 июня. Ранее жителям США рекомендовали по возможности работать из дома, отменить запланированные поездки, избегать походов в бары и рестораны, места скопления людей. Их действие было рассчитано до 30 марта.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 139 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,4 тыс. человек. По данным Всемирной организации здравоохранения пандемия COVID-19 охватила 160 стран. Заразились более 620 тыс. человек, умерли — более 30 тыс.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 30.03
 Правительство признало смартфоны товаром первой необходимости
Государство может потерять контроль над «Роснефтью»
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 29 марта
В Москве и Подмосковье с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции
Пандемия коронавируса: в мире больше 600 тыс. заболевших, Ухань ослабляет карантин
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
В Москве и Подмосковье вводят режим всеобщей самоизоляции
Макрон попросил «не пьянеть» от российской помощи Италии
Число погибших от коронавируса в России выросло до 9
Коронавирус COVID-19: главные события 29 марта
Умер писатель Юрий Бондарев
Медведев призвал россиян не паниковать
В России разрабатывают три вакцины от коронавируса
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов Что будет дальше?
Горячие темы на Авто
УррА, пятница! 223
Как легко быть добрым за счет других. 202
Кстати, про карантин 167
Гречка 161
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Новости партнеров
Врач главной коронавирусной больницы рассказал, что ждет Лещенко
Как Пугачева спасает семью от коронавируса: звезда вывезла всех из дома
Коронавирус боится народных средств. Озвучено каких
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Gnezdo.ru
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
9 знамениты евреек РФ, красота которых бесспорна
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Леди
Оксана Самойлова подогрела слухи о разводе с Джиганом Модель сообщила, отношения разрушились.
Новости партнеров
России важно твое мнение: пройди опрос, помоги своей стране
Судьба России в твоих руках: прими участие в опросе
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь