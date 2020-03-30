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09:42 (мск), источник: РИА Новости

В России ужесточили наказание за нарушение карантина

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано723 740 +58 124
Скончалось34 018 +3 161
Выздоровело152 042 +10 296
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:44 MSK, 30.03
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Так, согласно тексту поправок в Кодекс об административных нарушениях, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

Ранее депутат Михаил Емельянов объяснил, что находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: наказания предусмотрены для тех, кто контактировал с носителем коронавируса и не самоизолировался.

Распространение коронавируса нового типа

Пандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, подвержены 177 стран. По данным ВОЗ, заразились как минимум 634 тысячи человек, свыше 30 тысяч умерли.

Первая по числу смертей от коронавируса — Италия (там количество погибших приближается к 11 тысячам), за ней следуют Испания, КНР, Иран, Франция и Великобритания. При этом наибольшее число зараженных зафиксировано в США — свыше 124 тысяч.

В России, согласно информации от оперативного штаба, зафиксировано 1534 больных COVID-19, восемь скончались, 64 выздоровели.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:44 MSK, 30.03
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