В России ужесточили наказание за нарушение карантина

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — сказал он на совещании с
Так, согласно тексту поправок в Кодекс об административных нарушениях, штраф за несоблюдение карантинных мер, если
С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к
Ранее депутат Михаил Емельянов объяснил, что находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: наказания предусмотрены для тех, кто контактировал с носителем коронавируса и не самоизолировался.
Пандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, подвержены 177 стран. По данным ВОЗ, заразились как минимум 634 тысячи человек, свыше 30 тысяч умерли.
Первая по числу смертей от коронавируса — Италия (там количество погибших приближается к 11 тысячам), за ней следуют Испания, КНР, Иран, Франция и Великобритания. При этом наибольшее число зараженных зафиксировано в США — свыше 124 тысяч.
В России, согласно информации от оперативного штаба, зафиксировано 1534 больных COVID-19, восемь скончались, 64 выздоровели.