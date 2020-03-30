12:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Что ждет россиян в апреле 2020 года
Краткий обзор основных законодательных изменений.
Мораторий на банкротства, индексация социальных выплат, отмена комиссии ЦБ за денежные переводы и другие нововведения.
С 1 апреля все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически без хождения по инстанциям. Пособие по безработице будет увеличено до уровня МРОТ — с 8 тыс. до 12 130 тыс. руб.
Также с начала апреля в течение трех месяцев все семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительные выплаты в 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка до трех лет включительно.
С 1 апреля 2020 года по 1 июля 2022 года Центробанк не будет взимать комиссию за переводы через Систему быстрых платежей, позволяющую резидентам разных банков переводить деньги с карты на карту по номеру телефона. При этом у банков остается право самостоятельно назначать комиссии за подобные операции.
С 1 апреля в течение шести месяцев компании малого и среднего бизнеса получат отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Микропредприятия дополнительно получат отсрочку по страховым взносам в социальный фонд.
С 1 апреля вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, относящихся к страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
С 1 апреля налоговые инспекторы будут уведомлять должников о задолженностях по налогам, штрафам и пеням по электронной почте и с помощью
С 1 апреля Федеральная налоговая служба будет размещать на официальном сайте решения о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества и информацию об отмене таких решений. На сайте также будет указано имущество, в отношении которого вводится запрет.
1 апреля будут на 6,1% проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. Надбавку получат более 4 млн чел. Средняя социальная пенсия составит 9878 руб.
10 апреля — предварительная дата возобновления личного приема граждан в судах. До этого момента они рассматривают только безотлагательные споры.
С 15 апреля выплата материнского капитала будет осуществляться без подачи заявления. Чтобы получить средства, необходимо в установленные сроки зарегистрировать ребенка в ЗАГСе. Исключением остаются семьи с приемными детьми — им придется подавать заявление в Пенсионный фонд.
Анна Поваго