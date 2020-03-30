Путин проведет совещание с полпредами в режиме телеконференции

«В то время, как граждане находятся на нерабочем режиме, президент, как и органы власти, о чем говорилось заранее, продолжает работать. Сегодня у президента запланировано большое совещание с полпредами в федеральных округах. Оно будет проводиться посредством телеконференции», — сообщил Песков журналистам в понедельник.
Он отметил, что это совещание начнется в ближайшие
«Работа с полпредами осуществляется в рамках того, о чем говорил президент в своем обращении недавнем. То, что скажет президент полпредам, будет доступно для СМИ», — уточнил представитель Кремля.