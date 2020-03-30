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14:39 (мск), источник: РИА Новости

Путин проведет совещание с полпредами в режиме телеконференции

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах, оно пройдет в режиме телеконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 30.03
Источник: РИА Новости

«В то время, как граждане находятся на нерабочем режиме, президент, как и органы власти, о чем говорилось заранее, продолжает работать. Сегодня у президента запланировано большое совещание с полпредами в федеральных округах. Оно будет проводиться посредством телеконференции», — сообщил Песков журналистам в понедельник.

Он отметил, что это совещание начнется в ближайшие час-два и будет доступно для средств массовой информации.

«Работа с полпредами осуществляется в рамках того, о чем говорил президент в своем обращении недавнем. То, что скажет президент полпредам, будет доступно для СМИ», — уточнил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что на этот день у главы государства запланирован еще ряд рабочих встреч непубличного характера.

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