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15:10 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский премьер-министр Михаил Мишустин выступил с призывом к властям российских регионов обратить внимание на введенные в Москве и Подмосковье ограничительные меры и проработать возможность распространить их у себя.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:29 MSK, 30.03
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Что полезно знать
Если сидишь дома

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в городе вводится домашний режим самоизоляции, который должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. В соответствии с новыми правилами выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для получения экстренной медицинской помощи. Разрешено выбрасывать мусор и выгуливать собак. Тем, кто не перешел на удаленку, можно ездить на работу. Позже будут введены спецпропуска и определено наказание для нарушителей режима самоизоляции.

«В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — заявил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Председатель правительства позитивно оценил инициативу мэра Москвы и губернатора Подмосковья. По его мнению, ограничение передвижения граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с пандемией.

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Распространение коронавируса

Пандемию COVID-19 объявили 11 марта. Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышкам коронавируса подвержены 177 стран. По информации ВОЗ, заразились как минимум 634 тысячи человек, свыше 30 тысяч умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболели уже более 732 тысяч человек, 34 686 из них скончались, 154 тысячи пациентов вылечились. Первая по числу смертей от коронавируса — Италия (там количество погибших приближается к 11 тысячам), следом идут Испания, Китай, Иран, Франция и Великобритания. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — свыше 124 тысяч.

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