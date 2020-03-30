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16:37 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах заявил, что нарушение норм карантина — это преступная халатность и именно так к подобным фактам должны относиться власти регионов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:04 MSK, 30.03
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Он также призвал полномочных представителей главы государства в федеральных округах не бояться мер по борьбе с коронавирусом, которые могут показаться избыточными.

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Если сидишь дома

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет», — добавил президент.

Путин заявил, что России удалось сдержать взрывное распространение коронавируса и выиграть время. Он призвал результативно использовать этот запас.

«На нынешнем этапе важнейшая задача — максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни», — сказал он.

Кроме того, российский лидер напомнил своим полпредам, что объективное информирование россиян о ситуации с распространением коронавируса является лучшим ответом на слухи и домыслы.

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Дезинфекция по всему миру
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14:14 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 14:15 MSK, 30.03
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