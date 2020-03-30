Новые поручения Владимира Путина в связи с коронавирусом. Главное

Президент России Владимир Путин провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах. В рамках мероприятия глава государства дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Путин подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с вирусом, даже если некоторым они кажутся избыточными. Президент также отметил самоотдачу и профессионализм медиков, которые борются с коронавирусом.
Президент поручил:
Глава государства также потребовал: