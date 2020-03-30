Трамп оценил потери СССР во Второй мировой войне в 50 млн человек

Анонсируя свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, Трамп заявил, что Россия потеряла 50 млн человек во время Второй мировой войны.
«Целых 50 млн! И при этом они сражались на той же стороне, что и мы. Они были нашими партнерами», — сказал он в интервью Fox News.
Так Трамп проиллюстрировал проблему, которая заключается в том, что с Россией у США мало контактов, а сотрудничество с проигравшей во Второй мировой войне Германией, напротив, очень активно.
«Почему так происходит, что с одними мы разговариваем, а с другими нет?» — спросил президент США.
Ранее он сообщил, что в течение понедельника, 30 марта, проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. В частности, по его словам, будут затронуты темы низких цен на нефть и распространения коронавируса.