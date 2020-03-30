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18:52 (мск), источник: ТАСС

Путин и Трамп обсудили более тесное сотрудничество в борьбе с пандемией

Как сообщили в Кремле, президенты выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:53 MSK, 30.03
Источник: AP 2020

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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«Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. — Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении».

Лидеры также договорились о продолжении консультаций министерств энергетики РФ и США по состоянию рынка нефти и о продолжении личных контактов.

Беседа двух лидеров состоялась по инициативе Вашингтона. «По инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении. «Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов», — добавили в Кремле.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:53 MSK, 30.03
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