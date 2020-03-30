Путин и Трамп обсудили более тесное сотрудничество в борьбе с пандемией

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе, — говорится в сообщении
Лидеры также договорились о продолжении консультаций министерств энергетики РФ и США по состоянию рынка нефти и о продолжении личных контактов.
Беседа двух лидеров состоялась по инициативе Вашингтона. «По инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении. «Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов», — добавили в Кремле.