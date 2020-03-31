Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Глобальная дезинфекцияКак в разных странах мира обрабатывают улицы
Фоторепортажи
20В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей
10Как выглядят самые опасные вирусы
03:14 (мск), источник: Известия

Новейшие фрегаты «Адмирал Горшков» разместят в Черном море

Новейшие фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» развернут на Черноморском флоте, принципиальное решение по данному вопросу уже принято. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Для размещения кораблей базы флота будут обеспечены береговой инфраструктурой. В арсенале фрегатов — носители крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон». По оценке экспертов, эти корабли станут важной сдерживающей силой в регионе.

Читайте также
Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге

«Крылатые ракеты фрегатов смогут взять под прицел американскую базу в Румынии, что сделает их мощной сдерживающей силой в Черноморском регионе. Благодаря уникальной зональной системе ПВО корабли будут незаменимы в Средиземном море — например, у берегов Сирии», — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

На данный момент в составе ВМФ числится один фрегат — «Адмирал Горшков». Второй — «Адмирал Касатонов» — проходит госиспытания и должен быть передан флоту до конца года. Суда «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков», как ожидается, пополнят состав ВМФ в течение двух лет.

Фрегаты данной «адмиральской серии» изготовлены с использованием стелс-технологий. При их строительстве были применены композитные конструкционные материалы, новая архитектура корпуса и надстроек. Такие решения позволили снизить заметность фрегата для противника.

Читайте также
Фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в параде кораблей в Китае
Во время загрузки произошла ошибка.
24 апреля 2019© Ньюстюб
 Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Плечом к плечу: как Индия уходила на карантин
В 27 регионах России ввели режим самоизоляции
Вкладчики снимают валюту и меняют на рубли
Как россияне будут платить налог с процентов по вкладам
Трамп заявил, что Россия прислала США самолет с медоборудованием
Российский рынок может залить импортным бензином
Что изменится в жизни россиян в апреле 2020 года
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Как работает молниеносная зарядка? Еще быстрее!
Горячие темы на Авто
Гречка 172
Кстати, про карантин 169
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 154
Продлят ли "каникулы" 151
Кино
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой Звезда популярного сериала вернулась к роли подполковника полиции
Новости партнеров
Когда закончится коронавирус: Ванга дала ответ на этот вопрос
Теперь это придется делать всем родителям при разводе: Путин подписал закон
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Популярные темы на «Детях»
Хорошие новости. Часть 1 212
Позитив. Делимся рассказами о любимых животных 175
Ну опять про это 166
Поездки 135
Леди
Фанаты оценили внешний вид помолодевшей Пугачевой В сети отмечают внешний вид певицы.
Новости партнеров
Врачи узнали, где Лев Лещенко подхватил коронавирус
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Вылечившаяся от коронавируса россиянка назвала таблетки, которые ее спасли
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь