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00:56 (мск), источник: Интерфакс

Физлиц за публичное распространение фейков накажут тюремным сроком до 5 лет

Москва. INTERFAX.RU — Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил в понедельник поправки об уголовном наказании за публичное распространение фейковых сведений.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:30 MSK, 31.03
Источник: AP 2020

Так, УК РФ предлагается дополнить новой статьей 207.1 о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

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Подобное наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Законопроект указывает, что «обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения».

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