Трамп заявил, что Россия в связи с коронавирусом прислала США самолет с медоборудованием

«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи <…>. Россия прислала нам очень и очень большой самолет <…> медицинского оборудования. Это очень мило», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
Другие подробности относительно помощи со стороны РФ глава вашингтонской администрации не привел.
«Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен», — добавил глава Белого дома.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.