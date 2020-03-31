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02:22 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что Россия в связи с коронавирусом прислала США самолет с медоборудованием

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) направила США самолет с медицинским оборудованием.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано782 365 +62 248
Скончалось37 582 +3 657
Выздоровело164 566 +15 484
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:58 MSK, 31.03
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«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи <…>. Россия прислала нам очень и очень большой самолет <…> медицинского оборудования. Это очень мило», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Другие подробности относительно помощи со стороны РФ глава вашингтонской администрации не привел.

«Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен», — добавил глава Белого дома.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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30 марта© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:58 MSK, 31.03
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