Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Глобальная дезинфекцияКак в разных странах мира обрабатывают улицы
Фоторепортажи
24Дезинфекция по всему миру
12В мире зацвела сакура
03:41 (мск), источник: Известия

Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Принятие документа было одним из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита.

Источник: Известия

За снятие моратория на продажу проголосовали 259 депутатов при необходимых 226 голосах, пишет NewsOne. Заседание парламентариев длилось с 17:00 30 марта до 00:40 31 марта. Рада рассматривала все 4 тыс. поправок к законопроекту.

На заседание поздно вечером прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. В понедельник он уже настоятельно призывал депутатов принять закон ради получения транша от Международного валютного фонда.

«Вы прекрасно знаете, что два главных условия — это закон о земле и банковский закон», — сказал он.

Читайте также
Украина договорилась с МВФ об увеличении размера программы поддержки

Закон об открытии рынка сельхозземель предполагает возможность покупать землю украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и банками.

В первые два года действия документа разрешение приобретать земли площадью не более 100 га будут иметь только физлица.

Иностранцам покупать сельхозугодья не разрешили. При этом запрет потеряет силу в случае одобрения решения о продаже земли на референдуме.

Законом запрещается отчуждение паев, земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, кроме передачи их по наследству.

Фракция «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили о планах оспорить закон в Конституционном суде.

Ранее Зеленский отмечал, что из-за распространения коронавируса и без международной помощи государству может грозить упадок экономики и даже дефолт.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В Верховной Раде подрались депутаты из-за закона о продаже земли
Во время загрузки произошла ошибка.
03:44 (мск)© Ньюстюб
 Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Плечом к плечу: как Индия уходила на карантин
В 27 регионах России ввели режим самоизоляции
Вкладчики снимают валюту и меняют на рубли
Российский рынок может залить импортным бензином
Трамп заявил, что Россия прислала США самолет с медоборудованием
Что изменится в жизни россиян в апреле 2020 года
Как россияне будут платить налог с процентов по вкладам
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Как работает молниеносная зарядка? Еще быстрее!
Горячие темы на Авто
Гречка 172
Кстати, про карантин 169
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 158
Продлят ли "каникулы" 151
Кино
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой Звезда популярного сериала вернулась к роли подполковника полиции
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
Фанаты оценили внешний вид помолодевшей Пугачевой В сети отмечают внешний вид певицы.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь