Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

За снятие моратория на продажу проголосовали 259 депутатов при необходимых 226 голосах, пишет NewsOne. Заседание парламентариев длилось с 17:00 30 марта до 00:40 31 марта. Рада рассматривала все 4 тыс. поправок к законопроекту.
На заседание поздно вечером прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. В понедельник он уже настоятельно призывал депутатов принять закон ради получения транша от Международного валютного фонда.
«Вы прекрасно знаете, что два главных условия — это закон о земле и банковский закон», — сказал он.
Закон об открытии рынка сельхозземель предполагает возможность покупать землю украинскими физическими и юридическими лицами, территориальными общинами и банками.
В первые два года действия документа разрешение приобретать земли площадью не более 100 га будут иметь только физлица.
Иностранцам покупать сельхозугодья не разрешили. При этом запрет потеряет силу в случае одобрения решения о продаже земли на референдуме.
Законом запрещается отчуждение паев, земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, кроме передачи их по наследству.
Фракция «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили о планах оспорить закон в Конституционном суде.
Ранее Зеленский отмечал, что из-за распространения коронавируса и без международной помощи государству может грозить упадок экономики и даже дефолт.