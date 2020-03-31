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05:16 (мск), источник: РИА Новости

Иностранцам в России продлят визы на 90 дней из-за коронавируса

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Срок действия виз для иностранцев в России будет продлен на 90 дней вне зависимости от цели их пребывания в стране, сообщили РИА Новости в МВД РФ.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано784 716 +62 899
Скончалось37 639 +3 671
Выздоровело165 370 +14 166
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:17 MSK, 31.03
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«Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании виз, будет продлен срок их действия до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию. В случае истечения срока действия имеющихся виз, срок временного пребывания также будет продлен с последующей выдачей транзитных виз для выезда из РФ», — сообщается в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.

Ранее МВД сообщало, что действие виз будет продлено в связи с распространением коронавирусной инфекции, но не указывались сроки продления. В частности, в ведомстве пояснили, что c 19 марта иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ. Для этого им необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением в произвольной форме.

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Кроме того, гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории РФ, в том числе, если он уже истек.

В МВД уточнили, что также возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся в России. Причем трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы РФ и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

Согласно данным МВД России, к 29 февраля количество действительных патентов в России составляло 1,6 миллиона. Наибольшее количество действительных патентов насчитывается в Москве (420,4 тысячи), Санкт-Петербурге и Ленинградской области — (277,5 тысячи), Московской области (235,4 тысячи).

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