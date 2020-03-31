С 1 апреля вводятся новые доплаты. Кто получит компенсации за коронавирус

Лайф рассказывает, каких категорий россиян это касается и сколько им заплатят.
В обращении к гражданам 25 марта президент России Владимир Путин рассказал о мерах, которые будут приняты для поддержки россиян и экономики
С 1 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, будут ежемесячно выплачивать по 5 тысяч рублей на ребёнка до трёх лет. Деньги будут начислять в течение трёх месяцев — до конца июня 2020 года.
Глава государства поручил повысить размер оплаты больничных до размера МРОТ — в настоящее время 12 130 рублей. Размер пособия по временной нетрудоспособности сохранится до конца 2020 года.
Юрист «Европейской юридической службы» Эрдни Цамбуев отметил, что на период до 31 декабря 2020 года включительно максимальный размер пособия по безработице также будет увеличен до одного минимального размера оплаты труда.
Дополнительную компенсацию получат москвичи, которые потеряли или могут потерять работу в связи с коронавирусной инфекцией. Для этого будет разработан специальный комплекс мер поддержки. Исключение составляют работники, которых уволили за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Как объяснил управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский, меры поддержки
Юрист Эрдни Цамбуев также добавил, что региональная компенсация безработным гражданам, состоящим по состоянию на 31 марта 2020 год на учёте в органах службы занятости города Москвы, устанавливается в беззаявительном порядке.
Дополнительные выплаты разовой адресной социальной помощи предусмотрены для тех, кто соблюдает режим самоизоляции. По словам Владислава Варшавского, общая сумма такой выплаты составляет 4 тысячи рублей. Причём 2 тысячи рублей выплачиваются после начала режима самоизоляции, а остальные 2 тысячи рублей — по завершении такого режима. При этом не должно быть выявлено систематических нарушений гражданином режима самоизоляции.
Согласно указу президента России от 7 февраля 2020 года № 100, в апреле будет осуществлена единовременная выплата отдельным категориям граждан Российской Федерации в связи с 75‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
По 75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат выплаты в размере 50 000 рублей.
Напоминаем, что в Москве введён режим всеобщей самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. За несоблюдение карантина правительство РФ уже разработало штрафы.