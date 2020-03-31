Госдума одобрила ужесточение наказания за нарушение карантина

Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.
За нарушение правил предлагается взимать штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты за 3−5 лет, либо запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 1−3 года, либо ограничить свободу на срок до 3 лет.
Если же нарушение правил повлекло смерть человека или связано с умышленным созданием угрозы массового заболевания, предлагается ввести штрафы до 2 млн рублей, запретить занимать определенные должности на 3−5 лет или ограничить свободу на срок до 5 лет. При смерти 2 и более человек предлагается ограничение свободы до 7 лет.
Ранее