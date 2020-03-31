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10:34 (мск), источник: RNS

Госдума одобрила ужесточение наказания за нарушение карантина

Госдума одобрила в трех чтениях законопроект, ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло массовое заражение или отравление людей.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:05 MSK, 31.03
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Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Что полезно знать
Если сидишь дома

За нарушение правил предлагается взимать штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты за 3−5 лет, либо запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 1−3 года, либо ограничить свободу на срок до 3 лет.

Если же нарушение правил повлекло смерть человека или связано с умышленным созданием угрозы массового заболевания, предлагается ввести штрафы до 2 млн рублей, запретить занимать определенные должности на 3−5 лет или ограничить свободу на срок до 5 лет. При смерти 2 и более человек предлагается ограничение свободы до 7 лет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития предложить меры по ужесточению наказания за нарушение карантина.

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