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11:48 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Госдума приняла закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, которым наделяет правительство РФ правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:15 MSK, 31.03
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«Предлагается наделить правительство РФ (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в пояснительной записке.

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Также предусматривается наделение правительства РФ правом в случае ЧС или при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, на установление ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями по перечню, который также предполагается устанавливать решением правительства РФ.

Кроме того, предусматривается установление особого порядка регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Также правительство РФ наделяется правом в исключительных случаях вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый правительством РФ.

«Для дел о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после прекращения моратория, предусмотрено регулирование периодов и сроков признания лиц, заинтересованными по отношению к должнику, оспаривания сделок, определения состава и размера обязательств должника, а также заключения в деле о банкротстве мирового соглашения, которое в период действия моратория может быть заблаговременно согласовано должником с кредиторами», — сообщается в документе.

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