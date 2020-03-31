Госдума приняла закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС

«Предлагается наделить правительство РФ (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в пояснительной записке.
Также предусматривается наделение правительства РФ правом в случае ЧС или при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, на установление ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями по перечню, который также предполагается устанавливать решением правительства РФ.
Кроме того, предусматривается установление особого порядка регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Также правительство РФ наделяется правом в исключительных случаях вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый правительством РФ.
«Для дел о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после прекращения моратория, предусмотрено регулирование периодов и сроков признания лиц, заинтересованными по отношению к должнику, оспаривания сделок, определения состава и размера обязательств должника, а также заключения в деле о банкротстве мирового соглашения, которое в период действия моратория может быть заблаговременно согласовано должником с кредиторами», — сообщается в документе.