До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Коротко рассказываем о нововведениях.
За нарушение правил карантина может грозить:
Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит:
Если нарушение карантина по неосторожности спровоцировало массовое заболевание людей, такое преступление будет караться:
Если нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей:
Если нарушение повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, виновному грозит заключение до семи лет.
За ложную информацию об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности:
штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей;.
взыскание в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до 18 месяцев;.
За распространение фейка, если
За распространение ложной информации, которая повлекла смерть человека или другие тяжкие последствия:
Для юридических лиц за распространение ложных сведений о ситуации с коронавирусом внесли штрафы в КоАП: