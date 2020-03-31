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13:01 (мск), источник: ТАСС

До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Госдума приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Также приняты поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан. Введены санкции и за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +501
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано788 522 +56 369
Скончалось37 878 +3 192
Выздоровело166 768 +12 095
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:24 MSK, 31.03
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Коротко рассказываем о нововведениях.

Ответственность для здоровых граждан

Что полезно знать
Если сидишь дома

За нарушение правил карантина может грозить:

  • гражданину — штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;
  • должностному лицу — от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей;
  • юридическому лицу — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит:

  • для граждан — от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ответственность для инфицированных граждан

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Если нарушение карантина по неосторожности спровоцировало массовое заболевание людей, такое преступление будет караться:

  • либо штрафом до 1 млн рублей;
  • либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
  • либо лишением свободы на срок до трех лет

Если нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей:

  • размер штрафа составит до 2 млн рублей,
  • срок лишении свободы — до пяти лет.

Если нарушение повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, виновному грозит заключение до семи лет.

Наказание за распространение фейков

За ложную информацию об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности:

  • штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей;.

  • взыскание в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до 18 месяцев;.

  • обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года;
  • ограничение свободы до трех лет

За распространение фейка, если из-за него причинен вред здоровью людей:

  • штраф от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей;
  • взыскание в размере дохода за период до 18 месяцев;
  • исправительные работы до года, либо принудительные работы;
  • лишение свободы до трех лет
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За распространение ложной информации, которая повлекла смерть человека или другие тяжкие последствия:

  • штраф до 2 млн рублей;
  • взыскание дохода за период до трех лет;
  • исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы;
  • лишение свободы на срок до пяти лет.

Для юридических лиц за распространение ложных сведений о ситуации с коронавирусом внесли штрафы в КоАП:

  • взыскание составит от 1,5 млн до 3 млн рублей;
  • если публикация ложной информации приведет к смерти человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовому нарушению общественного порядка — штраф возрастет до 5 млн рублей;
  • за повторные нарушения — от 5 до 10 млн рублей
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13:33 (мск)© Ньюстюб
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