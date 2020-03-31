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14:23 (мск), источник: ТАСС

Россиян с 3 апреля начнут уведомлять о нарушении ими карантина по коронавирусу

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Граждане РФ, находящиеся в карантине по коронавирусу, с 3 апреля будут получать смс-уведомления в случае нарушения ими режима.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:43 MSK, 31.03
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Поручение обеспечить соответствующую систему уведомлений дал профильным ведомствам премьер-министр Михаил Мишустин.

«Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить начиная с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина», — говорится в перечне поручений. Данные о таких случаях будут передаваться в профильные ведомства и рабочую группу Государственного совета по противодействию распространению коронавируса «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

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