Россиян с 3 апреля начнут уведомлять о нарушении ими карантина по коронавирусу

Поручение обеспечить соответствующую систему уведомлений дал профильным ведомствам премьер-министр Михаил Мишустин.
«Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить начиная с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина», — говорится в перечне поручений. Данные о таких случаях будут передаваться в профильные ведомства и рабочую группу Государственного совета по противодействию распространению коронавируса «в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».