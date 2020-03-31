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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручения по итогам прошедшего 30 марта заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.

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Скончалось38 743 +3 724
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:43 MSK, 31.03
Источник: РИА "Новости"

  • Выделить МИД России средства из бюджета для поддержки россиян, у которых нет возможности вернуться в Россию, и нуждающихся в материальной помощи. Меры по поддержке предложит Российский союз промышленников и предпринимателей и Сбербанк.
  • Поставить для Федерального медико-биологического агентства 79 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
  • Провести оценку медорганизаций и представить предложения по их перепрофилированию для приема больных коронавирусом.
  • Утвердить двухнедельный график поставок масок медицинским учреждениям.
  • Временно приостановить торжественную регистрацию брака в ЗАГСах.
  • Представить прогноз распространения коронавируса на территории России.
  • Создать электронную форму на портале госуслуг, через которую россияне, прибывающие в Россию, будут предоставлять сведения о себе, в том числе адрес. С 30 марта должно быть запущено СМС-информирование о необходимости заполнить электронную форму.
  • Запустить СМС-информирование граждан через смс-сервисы и портал Госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина. Сведения об этом будут передавать в МВД России, Минздрав России, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу.
  • Предоставлять больничные россиянам, прибывающим из-за рубежа, через личные кабинеты на портале Госуслуг.
  • Ежедневно сверять списки граждан, желающих вернуться в Россию и уже вернувшихся на родину.

В России сейчас зарегистрировано 2337 случаев заражения, за сутки прирост составил 500 человек. Умерли восемь человек (всего 17), выздоровели 55 человек (всего 121). В Москве и области, Санкт-Петербурге и еще более чем в 20 регионах ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Выходить можно только в случае крайней необходимости.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:10 MSK, 31.03
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