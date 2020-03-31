15:37 (мск), источник: РИА Новости
Лукашенко заявил, что не сдавал тест на коронавирус
МИНСК, 31 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что против самоизоляции людей
«Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии заявил, что не является сторонником массовой изоляции. «Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — сказал Лукашенко.
Президент обратил внимание, что, изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже