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15:37 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко заявил, что не сдавал тест на коронавирус

МИНСК, 31 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что против самоизоляции людей из-за пандемии нового коронавируса, и признался, что не делал тест на COVID-19.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:52 MSK, 31.03
Источник: РИА Новости

«Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

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Президент Белоруссии заявил, что не является сторонником массовой изоляции. «Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание, что, изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились, и не только коронавирусом. По его словам, в результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение. «Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно», — сказал глава государства.

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