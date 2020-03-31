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16:02 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом отправку в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Ранее Трамп сообщил на пресс-конференции по вопросу противодействия COVID-19, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием.

Песков подтвердил, что тема затрагивалась. Стороны говорили о важности международного взаимодействия.

«Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренности президентов на рабочем уровне», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Трамп, говоря о взаимодействии с Россией, заявил, что «Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием».

«У нас замечательные отношения со многими странами», — отметил он, подчеркнув: «Китай направил нам некоторые материалы, другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен».

Между тем, Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, обсуждали ли президенты РФ и США в ходе телефонного разговора накануне возможность контактов с Саудовской Аравией по вопросам цены на нефть.

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