В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США

Ранее Трамп сообщил на пресс-конференции по вопросу противодействия COVID-19, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием.
Песков подтвердил, что тема затрагивалась. Стороны говорили о важности международного взаимодействия.
«Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренности президентов на рабочем уровне», — сказал пресс-секретарь российского президента.
Трамп, говоря о взаимодействии с Россией, заявил, что «Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием».
«У нас замечательные отношения со многими странами», — отметил он, подчеркнув: «Китай направил нам некоторые материалы, другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен».
Между тем, Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, обсуждали ли президенты РФ и США в ходе телефонного разговора накануне возможность контактов с Саудовской Аравией по вопросам цены на нефть.