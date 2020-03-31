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15:38 (мск), источник: RNS

Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС

Правительство необходимо было наделить правом вводить режим чрезвычайного положения, так как именно оно непосредственно занимается управлением ситуации по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:52 MSK, 31.03
Источник: Reuters

«Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что у правительства должны быть расширены полномочия в той ситуации (с коронавирусом), через которую мы вместе проходим», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, зачем наделять правительство полномочиями вводить ЧС, если такое право есть уже у президента.

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Он отметил, что несмотря на то, что глава государства действительно может вводить режим ЧС, именно правительство осуществляет менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса.

«Президент обладает этими и целым набором иных полномочий, безусловно, он может это сделать де-юре и де-факто, и действительно вся полнота информации стекается к нему, но непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса осуществляется именно на уровне правительства», — объяснил пресс-секретарь президента.

Согласно данным оперативного штаба на 31 марта, в России число заразившихся коронавирусом достигло 2337. Выздоровел 121 человек. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

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