Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС

«Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что у правительства должны быть расширены полномочия в той ситуации (с коронавирусом), через которую мы вместе проходим», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, зачем наделять правительство полномочиями вводить ЧС, если такое право есть уже у президента.
Он отметил, что несмотря на то, что глава государства действительно может вводить режим ЧС, именно правительство осуществляет менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса.
«Президент обладает этими и целым набором иных полномочий, безусловно, он может это сделать де-юре и де-факто, и действительно вся полнота информации стекается к нему, но непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса осуществляется именно на уровне правительства», — объяснил пресс-секретарь президента.
Согласно данным оперативного штаба на 31 марта, в России число заразившихся коронавирусом достигло 2337. Выздоровел 121 человек. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, связанных с коронавирусом.