17:48 (мск), источник: ТАСС
Матвиенко считает, что тема поправок в Конституцию не уйдет из поля зрения из-за пандемии
Спикер Совфеда также заявила, что ожидает высокой активности россиян.
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тема внесения поправок в Конституцию РФ не только не исчезнет из поля зрения общества, но и приобретет новые качества. Такое мнение высказала во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Я уверена, что тема поправок в Конституцию не только не исчезнет из общественного поля, но и обретет новые качества. Это подтверждают и опубликованные сегодня данные ВЦИОМ о поддержке россиянами изменений в конституцию.
По ее словам, пандемия коронавируса и необходимость на нее реагировать с целью защиты жизни и здоровья людей дала дополнительное время, чтобы еще полнее раскрыть для общества смысл всех изменений в конституции и донести до каждого россиянина предлагаемые поправки.
Спикер Совфеда также заявила, что ожидает высокой активности россиян, потому что «возникающие в непростой ситуации солидарность в обществе и формирующиеся четкими действиями властей доверие закрепляют и развивают основные тезисы, заложенные в поправках».
«Законы находятся в тренде поправок в конституцию. Полагаю, в обозримом будущем сводки с полей борьбы с коронавирусом перестанут быть единственной новостью в материалах СМИ, в социальных сетях, в интернете. И это пройдет. Интерес к поправкам в конституцию в обществе выйдет на первый план», — сказала Матвиенко, выразив уверенность в том, что общероссийское голосование обязательно состоится и пройдет очень активно.