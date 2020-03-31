16:13 (мск), источник: ТАСС
Шойгу приказал отправлять призывников в войска не ранее 20 мая
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая
«Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая», — говорится в издании.
Новобранцы весеннего призыва в пути следования к месту службы будут по возможности размещаться компактно и изолироваться от гражданских лиц на вокзалах и в аэропортах. Об этом сообщил во вторник в интервью «Красной звезде» начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ
«Предусмотрено компактное изолированное размещение новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением», — сообщил Бурдинский.
Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников
«Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничения по датам явки. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовиться пополнить армейский строй», — сказал Бурдинский.
По его словам, «внесены изменения в регламент работы и с целью сокращения одновременного массового прибытия граждан в военные комиссариаты».