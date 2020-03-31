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16:13 (мск), источник: ТАСС

Шойгу приказал отправлять призывников в войска не ранее 20 мая

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:52 MSK, 31.03
Источник: РИА "Новости"

«Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая», — говорится в издании.

Новобранцы будут изолированы

Новобранцы весеннего призыва в пути следования к месту службы будут по возможности размещаться компактно и изолироваться от гражданских лиц на вокзалах и в аэропортах. Об этом сообщил во вторник в интервью «Красной звезде» начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Предусмотрено компактное изолированное размещение новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением», — сообщил Бурдинский.

Военные комиссии

Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников из-за коронавируса, сообщил Евгений Бурдинский.

«Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничения по датам явки. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовиться пополнить армейский строй», — сказал Бурдинский.

По его словам, «внесены изменения в регламент работы и с целью сокращения одновременного массового прибытия граждан в военные комиссариаты».

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