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16:25 (мск), источник: ТАСС

Путин отчитался о доходах за 2019 год

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подал в установленные законом сроки декларацию о доходах за 2019 год. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

«Да, в соответствии с законом», — ответил Песков на вопрос, отчитался ли президент о своих доходах за минувший год.

Срок подачи ежегодных деклараций высокопоставленных госслужащих истекает 1 апреля. Ранее во вторник Песков сообщал, что, согласно закону, в администрации президента также уже поданы все соответствующие декларации.

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