16:25 (мск), источник: ТАСС
Путин отчитался о доходах за 2019 год
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подал в установленные законом сроки декларацию о доходах за 2019 год. Об этом ТАСС сообщил во вторник
«Да, в соответствии с законом», — ответил Песков на вопрос, отчитался ли президент о своих доходах за минувший год.
Срок подачи ежегодных деклараций высокопоставленных госслужащих истекает 1 апреля. Ранее во вторник Песков сообщал, что, согласно закону, в администрации президента также уже поданы все соответствующие декларации.