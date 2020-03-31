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17:01 (мск), источник: Известия

В Грузии ввели сухой закон

На территории Грузии запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольной продукции до 21 апреля ― окончания режима чрезвычайного положения.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:52 MSK, 31.03
Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 31 марта, постановлении правительства о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

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«На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения», ― отмечается в документе.

С 31 марта на территории Грузии введен всеобщий карантин и комендантский час. Отмечается, что с 21 до 6 часов утра ежедневно полностью запрещается любое передвижение общественным транспортом, в том числе и метро, в городах, внутри муниципалитетов и между городами.

28 марта глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна оказалась на грани полномасштабной эпидемии коронавируса.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 10 случая заражения коронавирусом, при этом 21 человек выздоровел.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:52 MSK, 31.03
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