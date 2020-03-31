В Грузии ввели сухой закон

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 31 марта, постановлении правительства о мерах по предотвращению распространения коронавируса.
«На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения», ― отмечается в документе.
С 31 марта на территории Грузии введен всеобщий карантин и комендантский час. Отмечается, что с 21 до 6 часов утра ежедневно полностью запрещается любое передвижение общественным транспортом, в том числе и метро, в городах, внутри муниципалитетов и между городами.
28 марта глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна оказалась на грани полномасштабной эпидемии коронавируса.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.