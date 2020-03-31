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18:01 (мск), источник: РИА Новости

США предложили создать в Венесуэле временное правительство

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. США предлагают создать временное правительство в Венесуэле из членов Национальной ассамблеи, которое признали бы и власти, и оппозиция, с последующим проведением выборов и снятием американских санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Источник: AP 2020

«Избранные члены Национальной ассамблеи, представляющие обе стороны, создали бы приемлемый Государственный совет, который служил бы переходным правительством до того, как можно будет провести выборы президента и выборы в Национальную ассамблею — мы надеемся, что это можно сделать в течение 6−12 месяцев», — заявил Помпео на пресс-конференции в госдепартаменте.

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«Председатель переходного правительства не смог бы баллотироваться в президенты на этих выборах. И (президент Венесуэлы) Николас Мадуро и (лидер оппозиции) Хуан Гуаидо признали бы Государственный совет единственной исполнительной властью на протяжении переходного периода», — пояснил госсекретарь.

«Если рамочные условия будут соблюдены, включая уход (из страны) иностранных сил безопасности и проведение выборов, которые международные наблюдатели сочтут свободными и честными, все остающиеся санкции США будут сняты», — сообщил Помпео.

Он выразил надежду, что все стороны в Венесуэле «серьезно» рассмотрят это предложение.

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