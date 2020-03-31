21:12 (мск), источник: РИА Новости
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил
«Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток», — сказал он. По словам Пескова, об этой помощи шла речь в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Представитель Кремля отметил, что российская сторона сама предложила Вашингтону оказать помощь на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации.
«Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», — подчеркнул Песков.
Он заметил, что в процессе согласования деталей реализации этой договоренности двух лидеров сложилось впечатление, будто «некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов».
Предлагая американцам помощь, Путин исходит из того, что, когда производители медицинского оборудования и материалов в США наберут обороты, они смогут в случае необходимости ответить России взаимностью, подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что так же складывается взаимодействие между Москвой и Пекином.
«Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — резюмировал Песков.
Пандемия COVID-19, первые случаи которого выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, охватила почти 180 стран. По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 30 тысяч человек скончались.
Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, несколько дней назад сообщили о прекращении эпидемии.