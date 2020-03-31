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23:19 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Масштабные действия, которые предпринимаются российскими властями, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, должны помочь избежать «европейского» сценария эпидемии в стране, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире программы «Мнение» на телеканале «Россия 24».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано846 156 +70 850
Скончалось41 494 +4 411
Выздоровело176 171 +11 736
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:46 MSK, 31.03
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По ее словам, действия российских властей в этом направлении могут замедлить динамику появления новых заражений и в будущем сократить общее количество инфицированных на пике эпидемии.

Вуйнович подчеркнула, что эпидемиологический прогноз достаточно сложен. При этом если удастся зафиксировать каждый отдельный случай заболевания и проследить, с кем контактировал человек, то эпидемию можно будет сдержать.

«В целом распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц», — пояснила представитель ВОЗ.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Она добавила, что в следующие две недели необходимо следить за тем, насколько активно будут появляться новые случаи по всему миру.

Собеседница телеканала заметила, что сейчас уже достаточно большое число людей находится сейчас под надзором врачей, а соблюдение дистанции помогает снизить контактные случаи заболевания.

«Возможно, мы сможем пресечь перенос инфекции и тогда будем смотреть. Эпидемиология — это практически математика. Посмотрите, сколько будет случаев, и спрогнозируете, как эпидемия будет двигаться дальше», — сказала Вуйнович.

По ее словам, если люди будут меньше заражать друг друга, то скорость распространения коронавирусной инфекции удастся снизить.

С точки зрения представителя ВОЗ, в массовых тестированиях на COVID-19 нет смысла. Необходимо проверять людей с подозрением на коронавирус и тех, кто контактировал с ними в течение 15 минут лицом к лицу. После этого их стоит изолировать.
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В начале марта ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции, распространившейся по всему миру из Китая. По последним данным организации, заразились уже около 700 тысяч человек, более 33 тысяч умерли.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 2337 человек (1613 из них — в Москве), 121 из них вылечились.

Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. В Москве, Подмосковье и многих других российских регионах действует режим всеобщей самоизоляции.

Покидать квартиру разрешается только в следующих случаях:

Госдума также приняла законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение режима самоизоляции.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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