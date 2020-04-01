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07:52 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что в связи с коронавирусом США ждут «трудные две недели»

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели будут для Соединенных Штатов очень тяжелым периодом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:27 MSK, 01.04
Источник: AP 2020

«Нам предстоит пройти через очень трудные две недели», — сказал он во вторник на брифинге в Белом доме. При этом глава вашингтонской администрации выразил надежду на то, что потом ситуация улучшится. «Потом, надеюсь, как прогнозируют эксперты, <…> мы увидим настоящий свет в конце тоннеля», — добавил президент.

Администрация США обнародовала во вторник обновленные 30-дневные рекомендации для жителей страны с различными мерами карантинного характера, направленными на предотвращение распространения нового коронавируса. Ранее аналогичные меры вводились на 15 дней.

Как заявил на брифинге директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, за те дни, в течение которых принимались меры по сдерживанию распространения инфекции, США «явно добились результата, хоть его и трудно посчитать количественно».

В связи с этим «нужно не снижать обороты и не останавливаться», отметил он, призвав американцев продолжать соблюдать санитарные ограничения.

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По словам американского лидера, у США есть запас такого необходимого медицинского оборудования, как аппараты искусственной вентиляции легких, которые направляют в больницы по всей стране.

«Мы добились потрясающего успеха. <…> У нас все уже готово. Как мы говорили, это могут быть две трудные недели. Две, а может быть даже три недели. Это могут быть три недели, какие мы прежде никогда не видели», — добавил хозяин Белого дома ближе к окончанию брифинга.

В воскресенье Трамп сообщил, что пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается, согласно подсчетам специалистов, в Соединенных Штатах через две недели. При этом власти прогнозируют, что ситуация в стране нормализуется к началу лета.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 188 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,8 тыс. человек. Как сообщила ранее телекомпания CNN, которая также ведет статистику на основе сведений федеральных и местных властей, за последние сутки в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, умерли 770 человек.

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30 марта© Ньюстюб
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