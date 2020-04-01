Трамп заявил, что в связи с коронавирусом США ждут «трудные две недели»

«Нам предстоит пройти через очень трудные две недели», — сказал он во вторник на брифинге в Белом доме. При этом глава вашингтонской администрации выразил надежду на то, что потом ситуация улучшится. «Потом, надеюсь, как прогнозируют эксперты, <…> мы увидим настоящий свет в конце тоннеля», — добавил президент.
Администрация США обнародовала во вторник обновленные 30-дневные рекомендации для жителей страны с различными мерами карантинного характера, направленными на предотвращение распространения нового коронавируса. Ранее аналогичные меры вводились на 15 дней.
Как заявил на брифинге директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, за те дни, в течение которых принимались меры по сдерживанию распространения инфекции, США «явно добились результата, хоть его и трудно посчитать количественно».
В связи с этим «нужно не снижать обороты и не останавливаться», отметил он, призвав американцев продолжать соблюдать санитарные ограничения.
По словам американского лидера, у США есть запас такого необходимого медицинского оборудования, как аппараты искусственной вентиляции легких, которые направляют в больницы по всей стране.
«Мы добились потрясающего успеха. <…> У нас все уже готово. Как мы говорили, это могут быть две трудные недели. Две, а может быть даже три недели. Это могут быть три недели, какие мы прежде никогда не видели», — добавил хозяин Белого дома ближе к окончанию брифинга.
В воскресенье Трамп сообщил, что пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается, согласно подсчетам специалистов, в Соединенных Штатах через две недели. При этом власти прогнозируют, что ситуация в стране нормализуется к началу лета.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 188 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,8 тыс. человек. Как сообщила ранее телекомпания CNN, которая также ведет статистику на основе сведений федеральных и местных властей, за последние сутки в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, умерли 770 человек.