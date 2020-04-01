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02:39 (мск), источник: РИА Новости

Трамп: Россия, США и Саудовская Аравия обсудят вопрос цены на нефть

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности.

Экономический кризис
Источник: AP 2020

«Они (РФ и Саудовская Аравия — ред.) планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять (нефтяную) промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой — наносят ущерб американской нефтяной промышленности.

«Эти две страны обсуждают (этот вопрос). Я присоединюсь, если это будет необходимо», — добавил президент.

Он отметил, что провел «хороший разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

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Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

При этом СМИ после провала переговоров ОПЕК+ начали писать о начале ценовой войны производителей. Так, агентство Рейтер сообщало, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. Одновременно королевство официально объявило о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей, за счёт складских запасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн на нефтяном рынке, есть неблагоприятная мировая конъюнктура.

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