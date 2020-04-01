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05:22 (мск), источник: РИА Новости

Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 1 апр — РИА Новости. Российский военный самолет с медицинскими масками и медоборудованием отправился в США, сообщает в среду Минобороны РФ.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано858 785 +73 076
Скончалось42 151 +4 465
Выздоровело178 119 +12 282
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:08 MSK, 01.04
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фотографий
25
фотографий

«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки», — говорится в сообщении.

Прогноз Белого дома

Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.

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В соответствии с расчетами, благоприятный сценарий предполагает «вмешательство», то есть меры властей по уменьшению негативных последствий от пандемии. В этом случае смертность составит от 100 до 220 тысяч человек.

В случае отсутствия вмешательства смертность составит 1,5−2,2 миллиона человек.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что пик смертности от коронавируса в США придется на 15 апреля — в этот день могут умереть 2214 человек. Затем смертность будет снижаться, достигнув к 1 июня уровня примерно в 250 умерших в день и менее 100 умерших к 1 июля.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19:49 (2:49 мск) в США зарегистрированы более 188 тысячи случаев заболевания коронавирусом, умерли более 3800 человек.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19, первые случаи которого выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, охватила почти 180 стран. По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.

Сложная ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, несколько дней назад сообщили о прекращении эпидемии.

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Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:08 MSK, 01.04
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