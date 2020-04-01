Венесуэла не поддержала предложенный США план политического урегулирования в стране

План США накануне озвучил американский госсекретарь Майк Помпео. По задумке Вашингтона в отставку должны уйти как венесуэльский президент Николас Мадуро, так и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента в январе 2019 года. Вместо них Венесуэлой должен управлять специально созданный государственный совет, в которой войдут пять человек. Четверо из них будут назначены контролируемым оппозицией Национальным собранием.
Совет будет у власти до тех пор, пока в течение 6−12 месяцев в Венесуэле не проведут президентские и парламентские выборы.
В рамках этого плана США также согласны постепенно снять санкции, введенные ими против венесуэльских чиновников и нефтяного сектора страны, передает AP. В противном случае США «продолжат экономическое давление» на Венесуэлу, написал господин Помпео в Twitter.
МИД Венесуэлы озвученный план не поддержал. «Принимая во внимание псевдо-интервенционистское предложение Госдепартамента США создать в нашей стране контролируемое им правительство, Боливарианская республика вновь заявляет, что Венесуэла не приемлет и никогда не примет никакой опеки со стороны какого-либо иностранного правительства», — сообщил глава министерства в Twitter.
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, однако, одобрил инициативу США. «Я связался с госсекретарем Помпео, чтобы поблагодарить за то, что США поддерживают создание переходного правительства и государственного совета для разрешения кризиса (в Венесуэле.— “Ъ”)», — написал политик в Twitter.
Напомним, 26 марта Минюст США выдвинул в адрес Николаса Мадуро, а также еще 14 действующих и бывших венесуэльских чиновников обвинения в «наркотерроризме, коррупции, торговле наркотиками и совершении других уголовных преступлений». Нескольким обвиняемым, в том числе президенту Венесуэлы, грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. Тем временем, венесуэльская генпрокуратура начала расследование в отношении Хуана Гуайдо по обвинению в попытке госпереворота.