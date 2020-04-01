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07:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Венесуэла не поддержала предложенный США план политического урегулирования в стране

Правительство Венесуэлы раскритиковало предложенный властями США план по урегулированию внутриполитического конфликта в стране. Вашингтон считает, что в Каракасе надо создать временное правительство, в которое вошли бы представители оппозиции. Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал этот план попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

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План США накануне озвучил американский госсекретарь Майк Помпео. По задумке Вашингтона в отставку должны уйти как венесуэльский президент Николас Мадуро, так и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента в январе 2019 года. Вместо них Венесуэлой должен управлять специально созданный государственный совет, в которой войдут пять человек. Четверо из них будут назначены контролируемым оппозицией Национальным собранием.

Совет будет у власти до тех пор, пока в течение 6−12 месяцев в Венесуэле не проведут президентские и парламентские выборы.

В рамках этого плана США также согласны постепенно снять санкции, введенные ими против венесуэльских чиновников и нефтяного сектора страны, передает AP. В противном случае США «продолжат экономическое давление» на Венесуэлу, написал господин Помпео в Twitter.
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МИД Венесуэлы озвученный план не поддержал. «Принимая во внимание псевдо-интервенционистское предложение Госдепартамента США создать в нашей стране контролируемое им правительство, Боливарианская республика вновь заявляет, что Венесуэла не приемлет и никогда не примет никакой опеки со стороны какого-либо иностранного правительства», — сообщил глава министерства в Twitter.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, однако, одобрил инициативу США. «Я связался с госсекретарем Помпео, чтобы поблагодарить за то, что США поддерживают создание переходного правительства и государственного совета для разрешения кризиса (в Венесуэле.— “Ъ”)», — написал политик в Twitter.

Напомним, 26 марта Минюст США выдвинул в адрес Николаса Мадуро, а также еще 14 действующих и бывших венесуэльских чиновников обвинения в «наркотерроризме, коррупции, торговле наркотиками и совершении других уголовных преступлений». Нескольким обвиняемым, в том числе президенту Венесуэлы, грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. Тем временем, венесуэльская генпрокуратура начала расследование в отношении Хуана Гуайдо по обвинению в попытке госпереворота.

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07:35 (мск)© Ньюстюб
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