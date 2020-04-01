14:40 (мск), источник: РИА Новости
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон о праве пострадавших
Закон должен вступить в силу в день официального опубликования.
Документ подготовили депутаты совместно с ЦБ и Минфином по поручению Владимира Путина. Президент 25 марта предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход на фоне распространения коронавируса снизился более чем на 30%.
В свою очередь, заемщик имеет право досрочно погасить кредит.
Согласно закону, физлица и ИП, взявшие кредит до вступления документа в силу, смогут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до шести месяцев, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.
Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе до этой даты обратиться за льготным периодом, если они ведут деятельность в определенных правительством отраслях.
Банк должен рассмотреть заявление в течение пяти дней.
Кредитор может запросить у заемщика справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности. Дополнительный перечень документов может установить ЦБ.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, если заемщик в течение 90 дней не представит подтверждающие документы, то вступает в силу действовавший до наступления кредитных каникул договор и включаются санкции.
Дума также поддержала дополнительные поправки об ограничении процентов по потребительским кредитам в льготный период ставкой, равной двум третям от рассчитанного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости кредита.
Также более четко прописано, что все обеспечительные меры продолжат действовать после окончания каникулярного периода.
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