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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин будет «максимально широко» работать удаленно из-за коронавируса

Все, кто ездил с президентом Владимиром Путиным в инфекционную больницу в Коммунарку, ежедневно сдают тесты на коронавирус COVID-19, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано873 767 +73 718
Скончалось43 288 +4 574
Выздоровело184 771 +14 446
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:14 MSK, 01.04
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По его словам, Путин будет «максимально широко» использовать удаленный формат работы. Ранее стало известно о заражении коронавирусом COVID-19 главврача Дениса Проценко, с которым встречался президент во время поездки в Коммунарку.

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«Все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, они ежедневно тестируются на коронавирус, включая вашего покорного слугу Все видели, как президент удаленно участвует в саммите “двадцатки”, и сейчас эти дни этот удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», — сказал Песков журналистам. По его словам, в Кремле принимают меры предосторожности и стараются работать дистанционно.

В Кремле пожелали Проценко скорейшего выздоровления. На вопрос, сдавал ли главврач тест на коронавирус перед визитом президента, пресс-секретарь сказал, что Проценко не знал о визите Путина.

В России зарегистрировано 2,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом в 75 регионах. Умерли 28 человек.

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