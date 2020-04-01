13:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин будет «максимально широко» работать удаленно из-за коронавируса
Все, кто ездил с президентом Владимиром Путиным в инфекционную больницу в Коммунарку, ежедневно сдают тесты на коронавирус COVID-19, сообщил
По его словам, Путин будет «максимально широко» использовать удаленный формат работы. Ранее стало известно о заражении коронавирусом COVID-19 главврача Дениса Проценко, с которым встречался президент во время поездки в Коммунарку.
«Все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, они ежедневно тестируются на коронавирус, включая вашего покорного слугу Все видели, как президент удаленно участвует в саммите “двадцатки”, и сейчас эти дни этот удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», — сказал Песков журналистам. По его словам, в Кремле принимают меры предосторожности и стараются работать дистанционно.
В Кремле пожелали Проценко скорейшего выздоровления. На вопрос, сдавал ли главврач тест на коронавирус перед визитом президента,
В России зарегистрировано 2,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом в 75 регионах. Умерли 28 человек.