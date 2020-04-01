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16:29 (мск), источник: РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

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РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано883 225 +79 575
Скончалось44 156 +5 123
Выздоровело185 377 +12 605
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:42 MSK, 01.04
Источник: РИА Новости
Мы запрашиваем данные номеров и даты госпитализации (заболевших. — Прим. ред.), либо даты постановки на карантин. Дальше по соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий (карантина. — Прим. ред.).
Максут Шадаев
глава Минкомсвязи (цитата по «РИА Новости»)

При невыполнении условий карантина или самоизоляции нарушителю будет приходить смс. Если это станет происходить систематически, операторы передадут информацию в полицию.

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Ранее о введении такой меры рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Болезнь COVID-19, которую провоцирует новый коронавирус, затронула уже 180 стран. По информации ВОЗ, в мире зафиксировали как минимум 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, заболели более 860 тысяч человек, 42 354 погибли, 178 тысяч пациентов выздоровели. Наибольшее число жертв — в Италии (там умерли более 12,5 тысячи человек), за ней следуют Испания, Соединенные Штаты, Франция, Китай, Иран и Великобритания.

В России выявили 2777 больных (1880 из них — в Москве), 24 человека умерли, 190 выздоровели.

При этом в последние сутки число заболевших и скончавшихся меньше, чем накануне.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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