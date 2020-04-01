В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Мы запрашиваем данные номеров и даты госпитализации (заболевших. — Прим. ред.), либо даты постановки на карантин. Дальше по соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий (карантина. — Прим. ред.).
При невыполнении условий карантина или самоизоляции нарушителю будет приходить смс. Если это станет происходить систематически, операторы передадут информацию в полицию.
Ранее о введении такой меры рассказал
Болезнь COVID-19, которую провоцирует новый коронавирус, затронула уже 180 стран. По информации ВОЗ, в мире зафиксировали как минимум 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, заболели более 860 тысяч человек, 42 354 погибли, 178 тысяч пациентов выздоровели. Наибольшее число жертв — в Италии (там умерли более 12,5 тысячи человек), за ней следуют Испания, Соединенные Штаты, Франция, Китай, Иран и Великобритания.
В России выявили 2777 больных (1880 из них — в Москве), 24 человека умерли, 190 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.