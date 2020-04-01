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17:00 (мск), источник: РИА Новости

Чечня полностью закроет границы республики

ГРОЗНЫЙ, 1 апр — РИА Новости. Чечня с 5 апреля закрывает наземное и воздушное сообщение, заявил глава республики Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:42 MSK, 01.04
Источник: РИА Новости
Въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов.
Рамзан Кадыров

Кадыров добавил, что в случае необходимости экстренного вывоза, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке и при помощи чартерных рейсов. Для этого необходимо обратиться в оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Служащим же выдадут специальные пропуски.

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«Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля, после мы не будем никого пропускать. Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», — подчеркнул он.

С 28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы. Въезд в Грозный для всех, кроме жителей города, госслужащих, работников жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ, был закрыт.

Сегодня в Чечне зафиксирован первый умерший пациент с коронавирусом: скончалась 82-летняя женщина, которая 24 марта вернулась из Москвы (там она встречалась с дочерью, прибывшей из-за границы). По последним данным, всего в республике выявлено девять случаев заражения SARS-CoV-2.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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