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00:57 (мск), источник: ТАСС

Премьер-министр Италии продлил срок действия карантина до 13 апреля

РИМ, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о продлении срока карантина и ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса до 13 апреля и заявил, что нет никаких гарантий, что их можно будет ослабить с 14 апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:04 MSK, 02.04
Источник: AFP 2020

Об этом глава правительства заявил в ходе пресс-конференции в среду, которая транслировалась на его странице в Facebook.

«Соответствующее распоряжение [о продлении карантина до 13 апреля] подписано, мы не может ослабить меры, как не можем сказать, что с 14 апреля они будут ослаблены. Когда нам укажут эксперты, мы сможем перейти к фазе два, постепенно ослабляя карантин, а потом наступит фаза 3, то есть выход из чрезвычайной ситуации», — сказал Конте. «Если мы сейчас пойдем на послабления, все усилия, предпринятые до сих пор, пойдут прахом», — добавил премьер.

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Ранее о продлении мер по сдерживанию эпидемии, включая закрытие школ, объявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

С 10 марта по всей Италии действуют карантин и ограничения передвижения, закрыты предприятия, занимающиеся деятельностью не первостепенной необходимости. Закрыты школы, магазины (за исключением продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные залы, развлекательные заведения и учреждения культуры. Число инфицированных в Италии с начала эпидемии превысило 110 тыс. человек, из которых умерли более 13 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:04 MSK, 02.04
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