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03:39 (мск), источник: ТАСС

Трамп убежден, что Россия и Саудовская Аравия придут к договоренности по ситуации с нефтью

По словам президента США, если Москва и Эр-Рияд не смогут достичь договоренности, у него есть собственный вариант действий.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил убежденность в том, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе придут к договоренности по ситуации на нефтяном рынке. Об этом он заявил в среду на брифинге в Белом доме.

«У меня есть уверенность в обеих сторонах, что они смогут в этом разобраться», — сказал он.

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«Я думаю, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе заключат сделку. Это будет в не столь отдаленном будущем, потому что это очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии, это очень плохо, плохо для обеих сторон. Так что, я думаю, они заключат сделку. Вы знаете, свободный рынок — это замечательное явление, порой удивляешься тому, как он может работать», — отметил президент США.

При этом, по словам Трампа, если Москва и Эр-Рияд не смогут достичь договоренности, у него есть собственный вариант действий. «Если они не смогут разрешить ситуацию, тогда я думаю, что знаю, как разрешить эту ситуацию», — заявил американский президент.

«Мы не хотим терять наши прекрасные нефтяные компании, мы на первом месте в мире по производству нефти», — подчеркнул американский лидер. «Но я бы предпочитал этого не делать», — добавил он, подчеркнув, что все же надеется на достижение договоренностей РФ и Саудовской Аравией.

Во вторник Трамп говорил, что Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на нефть в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия — усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

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