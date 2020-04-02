03:39 (мск), источник: ТАСС
Трамп убежден, что Россия и Саудовская Аравия придут к договоренности по ситуации с нефтью
По словам президента США, если Москва и
ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил убежденность в том, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе придут к договоренности по ситуации на нефтяном рынке. Об этом он заявил в среду на брифинге в Белом доме.
«У меня есть уверенность в обеих сторонах, что они смогут в этом разобраться», — сказал он.
«Я думаю, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе заключат сделку. Это будет в не столь отдаленном будущем, потому что это очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии, это очень плохо, плохо для обеих сторон. Так что, я думаю, они заключат сделку. Вы знаете, свободный рынок — это замечательное явление, порой удивляешься тому, как он может работать», — отметил президент США.
При этом, по словам Трампа, если Москва и
«Мы не хотим терять наши прекрасные нефтяные компании, мы на первом месте в мире по производству нефти», — подчеркнул американский лидер. «Но я бы предпочитал этого не делать», — добавил он, подчеркнув, что все же надеется на достижение договоренностей РФ и Саудовской Аравией.
Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на нефть в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось