США приобрели медицинское оборудовании из России, заявил Госдеп

«В продолжение телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке», — приводятся ее слова на сайте государственного департамента.
В среду в
Ранее университет Джона Хопкинса сообщил, что в число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, заразились более 215 тысяч человек.
За последние сутки число жертв коронавируса в стране выросло более чем на 1,2 тысячи человек — это самый высокий суточный прирост в США с момента вспышки инфекции.