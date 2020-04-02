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Почему мы должны оставаться дома? Простой ответПравительства России и большинства стран мира призывают граждан оставаться дома. С каждым днем меры становятся более строгими.
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13:43 (мск), источник: РИА Новости

США приобрели медицинское оборудовании из России, заявил Госдеп

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США и Россия оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и, без сомнения, продолжат делать это в будущем, сообщила официальный представитель Госдепа США Морган Ортэгус.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:21 MSK, 02.04
Источник: РИА Новости
Что полезно знать
Если сидишь дома

«В продолжение телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке», — приводятся ее слова на сайте государственного департамента.

В среду в Нью-Йорку самолет Ан-124 («Руслан») прибыл с грузом из России. На его борту, как отметил посол России в США Анатолий Антонов, находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование.

Ранее университет Джона Хопкинса сообщил, что в число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, заразились более 215 тысяч человек.

За последние сутки число жертв коронавируса в стране выросло более чем на 1,2 тысячи человек — это самый высокий суточный прирост в США с момента вспышки инфекции.

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