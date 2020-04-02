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13:15 (мск), источник: РИА Новости

Путин выступит с новым обращением к россиянам

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Скончалось47 522 +4 234
Выздоровело195 929 +11 158
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:21 MSK, 02.04
Источник: РИА Новости

Представитель Кремля отметил, что президент запишет обращение во второй половине дня, после 16:00.

«Начиная с четырех можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — сказал Песков журналистам.

В предыдущий раз Путин обратился к гражданам 25 марта на фоне распространения коронавируса. Тогда он подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье людей. Президент предложил ряд мер для снижения скорости распространения болезни, а также поддержки граждан и бизнеса.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Так, в связи с неблагоприятной обстановкой он выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию и установил нерабочую неделю с сохранением заработной платы.

Также глава государства распорядился увеличить пособия по безработице до размера МРОТ, объявить кредитные каникулы для граждан и малого и среднего бизнеса, сохранить все социальные выплаты в ближайшие полгода без подачи документов, а также ряд других мер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19, распространившегося из КНР, пандемией. По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано свыше 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек умерли.

В России общее число заболевших достигло 3548 человек, 235 пациентов выздоровели, 30 — умерли. Проведено более 536 тысяч тестов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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