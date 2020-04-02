13:15 (мск), источник: РИА Новости
Путин выступит с новым обращением к россиянам
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам России, сообщил его
Представитель Кремля отметил, что президент запишет обращение во второй половине дня, после 16:00.
«Начиная с четырех можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — сказал Песков журналистам.
В предыдущий раз Путин обратился к гражданам 25 марта на фоне распространения коронавируса. Тогда он подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье людей. Президент предложил ряд мер для снижения скорости распространения болезни, а также поддержки граждан и бизнеса.
Так, в связи с неблагоприятной обстановкой он выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию и установил нерабочую неделю с сохранением заработной платы.
Также глава государства распорядился увеличить пособия по безработице до размера МРОТ, объявить кредитные каникулы для граждан и малого и среднего бизнеса, сохранить все социальные выплаты в ближайшие полгода без подачи документов, а также ряд других мер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19, распространившегося из КНР, пандемией. По последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано свыше 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек умерли.
В России общее число заболевших достигло 3548 человек, 235 пациентов выздоровели, 30 — умерли. Проведено более 536 тысяч тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.