Президент Филиппин пригрозил убивать бунтовщиков—нарушителей карантина

«Мой приказ относится к полиции, военным: если будут проблемы и жители открывают огонь, если вашей жизни
Филиппинский лидер выступил с телеобращением после того, как во вторник в стране было зафиксировано рекордное число подтвержденных случаев заражения и гибели больных — 538 и десять соответственно. Таким образом, общее число случаев инфицирования превысило 2,3 тыс., скончались, по официальным данным, около сотни человек. За это время в стране тест на коронавирус сдали 15 тыс. человек из более чем 100 млн граждан страны.
Родриго Дутерте не первый раз угрожает жителям страны. В 2018 году Международный уголовный суд начал расследование запущенной филиппинским лидером в середине 2016 года кампании по борьбе с наркотиками, основным методом которой стали убийства людей, подозреваемых в распространении или употреблении наркотиков. Численность жертв полиции на начало 2018 года оценивалась в диапазоне от 4 тыс. (правительственные данные) до 13 тыс. (данные неправительственных организаций) человек. «Если вы знаете наркоманов, наркоторговцев, идите и убейте их, заставлять их родителей делать это слишком жестоко, — заявлял он 1 июля 2016 года, в день инаугурации.— Не бойтесь тюрьмы, я пойду в тюрьму за вас всех».
Галина Дудина