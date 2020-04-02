Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Почему мы должны оставаться дома? Простой ответПравительства России и большинства стран мира призывают граждан оставаться дома. С каждым днем меры становятся более строгими.
Фоторепортажи
7Умер писатель Юрий Бондарев
10Как выглядят самые опасные вирусы
13:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Филиппин пригрозил убивать бунтовщиков—нарушителей карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте отдал приказ полиции и вооруженным силам стрелять на поражение в тех, кто будет продолжать протесты во время действующего в стране карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Коронавирус COVID-19
14:19 (мск)«Его называют спасителем нации»
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано951 901 +77 820
Скончалось48 284 +4 993
Выздоровело202 342 +17 148
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 02.04
Источник: Reuters

«Мой приказ относится к полиции, военным: если будут проблемы и жители открывают огонь, если вашей жизни что-то угрожает — стреляйте в них», — заявил президент. Он признал, что ситуация с коронавирусом в стране «ухудшается». «Ясно? Насмерть. Вместо того чтобы создавать проблемы, вы будете похоронены», — цитирует президента агентство Reuters.

Ранее СМИ сообщали о протестах в отдельных бедных и густонаселенных районах Филиппин, где жители были возмущены условиями карантина и нехваткой продуктов питания.
Новость
Как большевики боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса

Филиппинский лидер выступил с телеобращением после того, как во вторник в стране было зафиксировано рекордное число подтвержденных случаев заражения и гибели больных — 538 и десять соответственно. Таким образом, общее число случаев инфицирования превысило 2,3 тыс., скончались, по официальным данным, около сотни человек. За это время в стране тест на коронавирус сдали 15 тыс. человек из более чем 100 млн граждан страны.

Родриго Дутерте не первый раз угрожает жителям страны. В 2018 году Международный уголовный суд начал расследование запущенной филиппинским лидером в середине 2016 года кампании по борьбе с наркотиками, основным методом которой стали убийства людей, подозреваемых в распространении или употреблении наркотиков. Численность жертв полиции на начало 2018 года оценивалась в диапазоне от 4 тыс. (правительственные данные) до 13 тыс. (данные неправительственных организаций) человек. «Если вы знаете наркоманов, наркоторговцев, идите и убейте их, заставлять их родителей делать это слишком жестоко, — заявлял он 1 июля 2016 года, в день инаугурации.— Не бойтесь тюрьмы, я пойду в тюрьму за вас всех».

Галина Дудина

Юный филиппинец делает 3D-печатные щитки для лица для медиков
Во время загрузки произошла ошибка.
14:26 (мск)© Ньюстюб
 Путин принял Россию без Чечни, а оставил с Крымом
Путин подписал закон о введении правительством режима ЧС
Коронавирус COVID-19
США приобрели медицинское оборудование из России, заявил Госдеп
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус: 864 умерших в Испании за сутки, 25 млн человек в мире могут потерять работу
Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 771
Путин выступит с новым обращением к россиянам
В США заявили, что купили медицинское оборудование у России
Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Как выглядят разные города на карантине в полдень (фото)
Снизилось число «паникующих» в связи с коронавирусом россиян
Опубликованы фотографии ранее неизвестных видов пауков-скакунов
Здоровье
Что происходит в организме, когда его атакует коронавирус Вот что об этом ученым известно, и чего они пока не знают.
Hi-Tech
Дезинфекция страны: как в России сражаются с коронавирусом Только факты!
Горячие темы на Авто
Про него. 236
Шо опять???! 228
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 179
БЦЖ помогает от вируса 177
Кино
Создатель «Дома 2» рассказал Собчак, какая Бузова на самом деле Валерий Комиссаров стал героем шоу «Осторожно, Собчак!»
Новости партнеров
Переболевшая коронавирусом Куриленко назвала таблетки, которые спасут жизнь
Россиянам коронавирус не страшен. Они им уже переболели
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Врачи отчаянно борются за Льва Лещенко
Дети
11 всемирно известных людей с аутизмом (фото) 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Леди
Алсу носит дома костюм за 24 тысячи рублей Певица хочет выглядеть стильно даже на самоизоляции.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь