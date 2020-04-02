Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

«За счет бюджетных средств компенсируем кредитным организациям снижение доходов по кредитам, которые были выданы на неотложные нужды малым и средним предприятиям наиболее пострадавших отраслей. В первую очередь — на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг. На эти цели мы направим 2,6 млрд руб.», — сказал Мишустин на заседании правительства.
По его словам, с подготовкой новых актов правительства, связанных с борьбой с пандемией коронавируса, затягивать нельзя. «Я уже дал поручение разработать все подзаконные акты за один день, а утвердить их — до конца недели. Все меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно», — сказал он.
Мишустин заявил, что «правительство должно максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, которые позволят этим (подписанным президентом.— “Ъ”) законам работать в полную силу».
На заседании правительства Мишустин также предложил:
В России за последние сутки зарегистрирован 771 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, общее число заразившихся достигло 3548. За сутки умерло шесть человек, выздоровели 45. В среду, 1 апреля, президент Владимир Путин встретился с членами правительства и обсудил реализацию предложенных им мер по поддержке населения и бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.