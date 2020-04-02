Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Неизвестная Россия»: Швейцария посреди Камчатки Путеводители называют местечко Эссо на Камчатке дальневосточной Швейцарией
Фоторепортажи
7Умер писатель Юрий Бондарев
10Как выглядят самые опасные вирусы
14:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также поручил до конца недели принять новые акты по мерам борьбы с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано951 901 +77 820
Скончалось48 284 +4 993
Выздоровело202 342 +17 148
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 02.04
Источник: РИА "Новости"

«За счет бюджетных средств компенсируем кредитным организациям снижение доходов по кредитам, которые были выданы на неотложные нужды малым и средним предприятиям наиболее пострадавших отраслей. В первую очередь — на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг. На эти цели мы направим 2,6 млрд руб.», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Читайте также
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

По его словам, с подготовкой новых актов правительства, связанных с борьбой с пандемией коронавируса, затягивать нельзя. «Я уже дал поручение разработать все подзаконные акты за один день, а утвердить их — до конца недели. Все меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно», — сказал он.

Мишустин заявил, что «правительство должно максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, которые позволят этим (подписанным президентом.— “Ъ”) законам работать в полную силу».

На заседании правительства Мишустин также предложил:

  • выделить из резервного фонда 5 млрд руб. на субсидии кредитным организациям для обеспечения отсрочки платежей по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса;.
  • выделить более 350 млн руб. регионам для обеспечения жильем ветеранов Великой отечественной войны и их родственников;.
  • выделить 500 млн руб. на помощь россиянам, находящимся за рубежом, из-за ситуации с коронавирусом. Средства должны пойти на оплату их временного проживания;.
  • увеличить с 30 до 50% доли авансирования предприятий, которые исполняют контракты на поставку товаров и услуг для госнужд.

В России за последние сутки зарегистрирован 771 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, общее число заразившихся достигло 3548. За сутки умерло шесть человек, выздоровели 45. В среду, 1 апреля, президент Владимир Путин встретился с членами правительства и обсудил реализацию предложенных им мер по поддержке населения и бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.

Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 02.04
 Путин принял Россию без Чечни, а оставил с Крымом
Путин подписал закон о введении правительством режима ЧС
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 771
Путин выступит с новым обращением к россиянам
В США заявили, что купили медицинское оборудование у России
Как выглядят разные города на карантине в полдень (фото)
Снизилось число «паникующих» в связи с коронавирусом россиян
Опубликованы фотографии ранее неизвестных видов пауков-скакунов
Здоровье
Что происходит в организме, когда его атакует коронавирус Вот что об этом ученым известно, и чего они пока не знают.
Hi-Tech
Дезинфекция страны: как в России сражаются с коронавирусом Только факты!
Авто
Миллионы россиян могут остаться без прав из-за коронавируса Срок действия водительских удостоверений многих российских водителей подходит к концу, но поменять права в нынешних условиях крайне непросто
Кино
Создатель «Дома 2» рассказал Собчак, какая Бузова на самом деле Валерий Комиссаров стал героем шоу «Осторожно, Собчак!»
Новости партнеров
Переболевшая коронавирусом Куриленко назвала таблетки, которые спасут жизнь
Россиянам коронавирус не страшен. Они им уже переболели
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Врачи отчаянно борются за Льва Лещенко
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Алсу носит дома костюм за 24 тысячи рублей Певица хочет выглядеть стильно даже на самоизоляции.
Новости партнеров
Смертоносный вирус: вот о чем вирусологи молчат
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Лукашенко созрел: Россия и Белоруссия станут одним целым
Фраза, после которой ни один грубиян тебе не сможет ничего сказать
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь