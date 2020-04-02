Путин выступит с новым обращением к россиянам (видео)

В предыдущий раз глава государства выступил с телеобращением к гражданам 25 марта на фоне распространения коронавируса. Тогда президент, в частности, распорядился установить нерабочую неделю с сохранением заработной платы для того, чтобы минимизировать контакты между людьми и снизить скорость распространения болезни.
Новое обращение Владимира Путина может быть посвящено продлению нерабочего периода. Накануне, 1 апреля, с таким предложением выступила
По данным на 2 апреля, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах страны. 30 человек умерло, 235 — выздоровели.