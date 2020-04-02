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15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин выступит с новым обращением к россиянам (видео)

Во время прошлого телеобращения к гражданам России президент распорядился установить нерабочую неделю.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:40 MSK, 02.04
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В предыдущий раз глава государства выступил с телеобращением к гражданам 25 марта на фоне распространения коронавируса. Тогда президент, в частности, распорядился установить нерабочую неделю с сохранением заработной платы для того, чтобы минимизировать контакты между людьми и снизить скорость распространения болезни.

Новое обращение Владимира Путина может быть посвящено продлению нерабочего периода. Накануне, 1 апреля, с таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным на 2 апреля, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах страны. 30 человек умерло, 235 — выздоровели.

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