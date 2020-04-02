МИД уточнил, что США оплатили половину стоимости российского гуманитарного груза

Она отметила, что «РФПИ играет значительную роль в российском и американском деловом сотрудничестве, поддерживает американский бизнес в России».
Самолет ВКС РФ Ан-124 «Руслан» с грузом медицинской помощи прибыл в
По его словам, РФ доставила в США «медицинское оборудование, в основном средства индивидуальной защиты».
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила, что медицинское оборудование было приобретено Соединенными Штатами и передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.
«Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням всех нас», — подчеркнула представитель госдепартамента.
Телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил, что российский груз «включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства».