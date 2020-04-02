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14:55 (мск), источник: Интерфакс

МИД уточнил, что США оплатили половину стоимости российского гуманитарного груза

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Половина стоимости гуманитарного груза из РФ для США была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), другая половина — американской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:40 MSK, 02.04
Источник: Reuters

Она отметила, что «РФПИ играет значительную роль в российском и американском деловом сотрудничестве, поддерживает американский бизнес в России».

Самолет ВКС РФ Ан-124 «Руслан» с грузом медицинской помощи прибыл в нью-йоркский аэропорт 1 апреля. Договоренность об отправке такого груза ранее была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встречавший самолет первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что Россия может направить в США новые партии медицинской помощи при необходимости.
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По его словам, РФ доставила в США «медицинское оборудование, в основном средства индивидуальной защиты».

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила, что медицинское оборудование было приобретено Соединенными Штатами и передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.

«Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням всех нас», — подчеркнула представитель госдепартамента.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил, что российский груз «включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства».

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