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16:54 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Архангельской области ушел в отставку

МУРМАНСК, 2 апр — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил о своей отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Источник: РИА Новости

Орлов объяснил решение об отставке тем, что президент страны должен решить, кто будет готовить Архангельскую область к выборам губернатора.

В январе 2012 года Дмитрий Медведев, занимавший пост президента, назначил Орлова врио главы Архангельской области, через месяц региональное Собрание депутатов наделило его полномочиями главы региона.

В мае 2015-го Орлов досрочно подал в отставку, а затем в этом же году выиграл выборы, набрав 53,25% голосов.

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