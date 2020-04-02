16:54 (мск), источник: РИА Новости
Губернатор Архангельской области ушел в отставку
МУРМАНСК, 2 апр — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил о своей отставке, сообщили РИА Новости в
Орлов объяснил решение об отставке тем, что президент страны должен решить, кто будет готовить Архангельскую область к выборам губернатора.
В январе 2012 года Дмитрий Медведев, занимавший пост президента, назначил Орлова врио главы Архангельской области, через месяц региональное Собрание депутатов наделило его полномочиями главы региона.
В мае 2015-го Орлов досрочно подал в отставку, а затем в этом же году выиграл выборы, набрав 53,25% голосов.