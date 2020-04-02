Путин продлил нерабочий период до 30 апреля

«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал Путин. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
По мнению президента, нерабочая неделя и режим изоляции во многих регионах позволили «выиграть время для упреждающих действий». При этом он считает, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с распространением коронавируса.
Напомним, 25 марта для предотвращения распространения коронавируса президент объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. После этого в большинстве регионов ввели режим обязательной самоизоляции.
По последним данным, в России число заболевших за сутки выросло на 771, до 3548 человек. Больше всего новых зараженных в Москве — 595. Всего от коронавируса скончались 30 человек, 235 вылечились.
Накануне президент провел встречу с членами правительства в дистанционной форме. Речь шла о реализации мер поддержки, озвученных президентом в первом обращении, и о планах по испытанию вакцины.