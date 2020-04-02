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17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин продлил нерабочий период до 30 апреля

Нерабочий период в России продлевается до конца апреля, объявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19. Срок могут сократить, если положение будет улучшаться. По словам главы государства, пик эпидемии в России еще не пройден.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано962 977 +77 290
Скончалось49 180 +4 964
Выздоровело202 935 +17 458
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 02.04
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«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал Путин. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

По мнению президента, нерабочая неделя и режим изоляции во многих регионах позволили «выиграть время для упреждающих действий». При этом он считает, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с распространением коронавируса.

Напомним, 25 марта для предотвращения распространения коронавируса президент объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. После этого в большинстве регионов ввели режим обязательной самоизоляции.

По последним данным, в России число заболевших за сутки выросло на 771, до 3548 человек. Больше всего новых зараженных в Москве — 595. Всего от коронавируса скончались 30 человек, 235 вылечились.

Накануне президент провел встречу с членами правительства в дистанционной форме. Речь шла о реализации мер поддержки, озвученных президентом в первом обращении, и о планах по испытанию вакцины.

Путин: режим нерабочих дней продлевается до 30 апреля
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17:21 (мск)© Ньюстюб
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